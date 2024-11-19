Üye Girişi
Haberler

Çatalca Offroad Etkinliğinde Unutulmaz Anlar

Çatalca Offroad Etkinliğinde Unutulmaz Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Çatalça'da düzenlenen offroad parkurunda Kastamonu Offroad Kulübü ekibi, lastiği jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru başarıyla tamamladı. Pilot Abdullah Parmaksızoğlu ve co-pilot Akın Şahin'in gösterdiği azim, izleyicilerden büyük takdir topladı. Etkinlik, Alaiye Şehitleri anısına gerçekleştirildi ve offroad tutkunları için unutulmaz anlar yaşatıldı.

İstanbul Çatalça'da düzenlenen offroad parkurunda unutulmaz anlar yaşandı. Lastiğin jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Araç traktör yardımıyla çekildi.

Kastamonu Offroad Kulübü, Çatalca'daki Alaiye Şehitlerini Anma etkinliği çerçevesinde düzenlenen offroad parkuruna katıldı. Etkinlik sırasında, lastiği jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Pilot Abdullah Parmaksızoğlu ve co-pilot Akın Şahin'den oluşan Kastamonu Offroad Kulübü ekibi, zorlu parkurda yaşanan aksaklıklara rağmen sergiledikleri azim ve beceriyle büyük beğeni topladı. Özellikle lastiğin jantından çıkmasına rağmen parkuru bitirmeyi başaran ekip, etkinliği izleyen offroad tutkunları ve seyirciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Etkinlik, Alaiye şehitlerinin anısına düzenlenirken, offroad sporu tutkunları ve izleyiciler için unutulmaz anlar yaşandı. Kastamonu Offroad Kulübü'nün gösterdiği dayanıklılık ve başarı, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.