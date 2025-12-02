ODTÜ, 1 Milyar Dolarlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kurdu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, üniversite bünyesinde kurulan süreklilik (endowment) fonu olan 'ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ilişkin, "Hedefimiz dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek. Türkiye'de ilk defa kısa zamanda, 1 milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Türk unicornlar çıkmasını sağlamak bu fonun en önemli hedeflerinden bir tanesi" dedi.

ODTÜ tarafından Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis'in yöneticiliğinde kurulan ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, üniversite bünyesinde kurulan ilk süreklilik (endowment) fonu oldu. Konuyla ilgili konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Bu Türkiye'nin ilk üniversite endowment fonu. ODTÜ'nün 70'inci yılında yani bu fonla hedefimiz 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmak. Bu fon, üniversiteden doğan teknolojilere önemli yatırımlarda bulunacak. Bu 100 milyon dolarlık bir fon, Türkiye'nin ilk endowment fonu. Bu, ODTÜ ekosistemindeki derin teknoloji şirketlerine ihtiyaç duyduğu girişim sermayesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"ODTÜ olarak hedefimiz dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek"

Fonu daha da büyüteceklerini söyleyen Yozgatlıgil, "Bu şirketlerin bu fon sayesinde büyümesinden sonra da çıkışlarla, bu gelirle bu fonu daha da büyüteceğiz. Bizim ODTÜ olarak hedefimiz dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına girmek. Ama bu ilk 100 üniversiteye baktığımızda da hepsinin çok kuvvetli bir finans yapısı var. Mesela Harvard Üniversitesi'nin 50 milyar dolarlık değerlemeye sahip bir endowment fonu var. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak Türkiye'de ilk defa kısa zamanda, 1 milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Türk unicornlar çıkmasını sağlamak bu fonun en önemli hedeflerinden"

ODTÜ ailesini bu fonu desteklemeye ve 70'nci yılında bir aile olarak bu fona yatırımcı olmaya davet ettiğini söyleyen Yozgatlıgil, "ODTÜ'yü dünyanın en önde gelen üniversitelerinin arasına koymak istiyoruz. Türkiye'nin derin teknoloji ihracatına ve derin teknoloji geliştirmesine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'den de Türk unicornlar çıkmasını sağlamak bu fonun en önemli hedeflerinden bir tanesi. Ben bütün ODTÜ ailesini bu fonu desteklemeye ve 70'nci yılında bir aile olarak bu fona yatırımcı olmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL