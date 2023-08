Ödemiş Belediyesi'nin Otamış Halkın Marketi'nde Çevrim İçi Satış Başladı

Ödemiş Belediyesi'nin "üreticiden tüketiciye" modeliyle halka sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlı ve güvenilir ürünler sunmak için kurduğu Otamış Halkın Marketi projesinde tüm Türkiye'ye çevrim içi satış dönemi başladı.

Ödemiş Belediyesi tarafından ilk şubesi 21 Haziran 2021 tarihinde Eski Otogar'da, ikinci şubesi ise 3 Mayıs 2023 tarihinde turizm köyü Birgi'de halkın hizmetine sunulan Otamış Halkın Marketi çevrim içi alışverişe açıldı. Otamış markalı doğal ve sağlıklı ürünlere, artık www.otamis.com.tr sitesi üzerinden de kolayca ulaşabilecek.

Otamış Halkın Marketi ile Ödemiş'in yeni bir başarı öyküsü yazarak "üreten belediyeciliğin" en güzel örneklerini sergilediğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şunları söyledi:

"Bereketli toprakların ürünlerini sofraların lezzetine dönüştürmek üzere üretici kooperatiflerimizle yol arkadaşlığı yaparak kurduğumuz Otamış Halkın Marketi markalaştı. Burada amacımız kesinlikle esnafımızla rekabet değildi. Üretici kooperatiflerimizin ürünlerinin Ödemiş'i yansıtan bir marka ile tüketiciyle buluşması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması temel hedefiyle hareket ettik. Bir yandan sürekli artan enflasyona karşı mümkün olan en uygun fiyat politikası ile ilerleyip özellikle et ve süt ürünlerine vatandaşlarımızın bir nebze daha ucuza ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ülkece zor günlerden geçerken Otamış Halkın Marketi ile fiyat dengesini korumaya katkı sunuyoruz. Bu anlamda halkımızın büyük ilgisi ile karşılaştık. Otamış markalı et, süt ve süt ürünleri, zeytin ve zeytinyağı ve reçel çeşitlerine sadece ilçemizden değil yurdumuzun dört bir yanından talep olduğunu gördük. Bir yandan dünyanın en iyi turizm köyü olan Birgi'de ikinci şubemizi açtık. Burada da Birgi'nin tarihi dokusuna ve kadim üretim kültürüne uygun bir konsept belirledik. Birgi'ye dair motiflerle bezenen hediyelik eşyalar, kadınların el emeği göz nuru olan ipek ürünler ve üreticiden tüketiciye süt ve et ürünleri zeytin ve reçel çeşitlerini halkımızla buluşturduk. Şimdi de yeni bir atılımla www.otamis.com.tr sitesini kurduk. Mağazalarımızın sayısını böylelikle üçe yükselttik diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız sitemizden alışveriş yaparak yurdumuzun dört bir yanına kargo aracılığıyla Otamış markalı ürünlerimizi getirtebilirler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in 'Başka bir tarım mümkün' anlayışını biz de Otamış Halkın Marketi ile destekliyor, yerel üreticimizle, üretici kooperatiflerimizle birlikte ilerliyor, hem tüketicimizin bütçesine hem de ilçe ekonomimize katkı sunuyoruz."

Ödemiş'te de tüketiciler için "Arayın getirelim" hizmetini sürdüren Otamış Halkın Marketi, 200 TL ve üzeri siparişleri evlere teslim ediyor. Otamış Halkın Marketi'ne 0232 545 16 09 numaralı telefondan sipariş verilebilecek.