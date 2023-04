Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Akp Seçmeni de İktidarın Değişmesi Gerektiğini Düşünüyor. Sandıkta Bu Değişimi Net Bir Şekilde Göreceğiz"

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, seçim çalışmaları sırasında edindikleri izlenime ilişkin "Sahada karşılaştığımız tablo değişim olduğu yönünde. Bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımız da artık bunların ülkeyi yönetemediğini, sadece ceplerini düşündüğünü görüyorlar. Değişmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyorlar. Bazen çekinseler bile bunu dile getiriyorlar. Sandıklarda bu değişimi net bir şekilde göreceğiz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Kosova ve Paşalar köyünde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kayışoğlu'na ziyaretinde CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tandoğan Kuru ve DEVA Partisi Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Özlem Bayraktar da eşlik etti.

Kayışoğlu'nun sorunlarını dinlediği arıcılar, tarımda yasaklı ilaçların zamansız atılması nedeniyle arıların öldüğünü söyledi. Arıcılar, bunun tüm Türkiye genelinde yaşanan bir sorun olduğunu belirterek Tarım Bakanlığı'nın verdiği ilaçların içinde ekstra maddeler katıldığını bunun kendi arılarını mahvettiğini dile getirdiler.

"GELİRE YÜZDE 10 ZAM GELİYOR, GİDER ÇOĞALIYOR"

Kayışoğlu'nun, "Emeğinizin karşılığını alıyor musunuz?" sorusuna ise arıcıların cevabı şöyle oldu:

"Sıkıntılar var. Bal satışında sıkıntılar var. Destekler düşük. Şu an 30 TL gibi kovan başı destek alıyoruz ama bu yeterli değil. Kışın besleme yapıyoruz. Şekerin fiyatı da 200 liradan bin liraya çıktı. Bin liraya çıkınca bizim malımız o oranda artmadığı için bize çok yansıma oldu burada. Elemanları daha önceden 200 liraya tutuyorduk, şimdi bin lira. Kamyon 2 bin liraya gidiyordu, şimdi 10 bin lira. Balı bin liraya satıyorduk, şimdi 1200- 1300 lira. Yani yüzde 10 bizim malımıza zam geliyor ama giderimiz çoğalıyor."

"ORMAN KÖYLÜSÜ BİTİK DURUMDA"

Paşalar köyü kahvesinde yurttaşlarla konuşan Kayışoğlu'na 25 yaşındaki bir orman köylüsü sorunlarını şöyle aktardı:

"Bugün traktör 2 milyon, benim damımda 3 tane hayvan var. Bu adamda 5 tane var. Orman köylüsü bitmiş durumda. Ovalı'da bu sıkıntı yok. Orada anlatılan projeyle benim işim yok. Ormandan gelen suyla ben kendimi idare ediyordum burada. Burada 300 dönüm sulanabilir arazi var. Ormandan gelen suyumuz BUSKİ girdi, o girdi, bu girdi suya bir şekilde el konuldu. Biz kış ayındayız dere akmıyor şu an. 90'lı yıllarda yapılan bir kanal vardı, kanalın bakımı yapılmıyor. Gelen su zaten idare etmiyordu, hepsi gitti. Her şey iktidara gelmek de değil. Siz muhalefet partisisiniz, seçime kadar bunun peşinde koşmanızı istiyoruz. En azından yaza kadar bize bir olanak sağlanmasını bekliyoruz. Orman köylüsü şu an bitik durumda."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun orman köylüleri hakkında söylemlerine değinen Kayışoğlu ise, "Yıllardır birçok konuşmasında şunu söyler; 'bu ülkede ekonomik anlamda gerçekten en zor durumda olan, en yoksul kesim orman köylüleridir'. Sık sık bunu söylüyor. Onların desteklenmesi için birçok konuşmasında gündeme getirdiği gibi 2B'yi de ilk gündeme getiren Kılıçdaroğlu'ydu. Sonra kısmen hayata geçti, sorunlar yaşandı. Ama orman köylülerinin bütün sorunlarını çözeceğiz" şeklinde konuştu.

"GENÇLER SİGORTALI ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Kayışoğlu yurttaşların her yerde olduğunu gibi Mustafakemalpaşa'da da en büyük sorununun ekonomi, hayat pahalılığı, enflasyon, maliyetlerin yüksek olması olduğunu aktardı. Köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığını ancak her geçen yıl hayvan sayısının düştüğünü söyleyen Kayışoğlu, "Çünkü gençler sigortaları olmadığı için, çoğu köyde okul olmadığı için terk etmek zorunda kalıyorlar topraklarını, ekip biçemiyorlar. Biz onlara projelerimizi anlattık. Onların da talep ettikleri bu aslında. Gençler sigortalı olarak çalışmak istiyorlar" dedi.

"GENÇLER HAYAT PAHALILIĞI NEDENİYLE EVLENEMİYOR"

Kayışoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylülerimiz, iktidarın yaptığını iddia ettiği desteklerle ilgili de her zaman olduğu gibi yakınıyorlar. Bu desteklerin yetersiz olduğu gibi kayırmacılığın olduğunu da dile getiriyorlar. Her vatandaşın olduğu gibi çiftçinin köylünün, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da geçim sıkıntısı çektiği, gençlerin hayat pahalılığı ve kiralar nedeniyle evlenemediği gerçeğiyle karşı karşıyayız, bunu dile getiriyorlar. Kadınlar hayat pahalılığından şikayet ediyorlar. Çiftçiler ekip biçemiyorlar çünkü maliyetleri karşılaşamıyorlar, çoğu toprak artık maalesef terk edilmiş durumda ve çoğunlukla satılıyor. Eskiden ekip biçip hasat dönemi kendine traktör, ev ya da tarla alan, malını mülkünü artıran veya çocuklarını evlendiren köylüler maalesef şimdi tarlalarını satmak zorunda kalıyorlar geçinmek için, ekonomi o duruma gelmiş. Biz de bunu düzelteceğiz, söz veriyoruz. Köyleri yeniden canlandıracağız, okullarını açacağız. Her köye mutlaka ziraat mühendisi, veteriner hekim, öğretmen görevlendirerek köylülerin bilimsel bir şekilde üretmesini sağlayacağız ve daha verimli bir şekilde üretime katkı sunacağız."

"AKP SEÇMENİ DE İKTİDARIN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Seçim çalışmaları sırasında sahada karşılaştıkları tabloya değinen Kayışoğlu, "Sahada karşılaştığımız tablo değişim olduğu yönünde. Bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımız da artık bunların ülkeyi yönetemediğini, sadece ceplerini düşündüğünü görüyorlar. Değişmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyorlar. Bazen çekinseler bile bunu dile getiriyorlar. Sandıklarda bu değişimi net bir şekilde göreceğiz" şeklinde konuştu.