Emo Samsun Şube Başkanı Korkmaz: " Tüm Dünyayı Nükleer Kumara Son Vermeye Çağırıyoruz"

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'daki Zaporijiya Nükleer Santrali'ne yönelik tehditler sürerken, İsrali ve İran'ın birbirlerinin nükleer tesislerini hedef alan saldırılarda bulunduğunu anımsatarak, "Yaşanan bu gelişmeler, nükleer santraller ve ilgili tesislerin savaş koşullarında tüm insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek hedefler haline geldiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

EMO Samsun Şubesi arafından nükleer santraller ve etkilerinin konu alındığı konferans düzenlendi. Konferansta EMO Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Elektrik Mühendisi Suat Yılmaz, Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Habibe Canan Seren ve Samsun Barosu avukatlarından . Melike Taslak konuşmacı olarak yer aldı.

EMO Samsun Şube Başkanı Korkmaz, konferans öncesinde yaptığı açıklamada, "nükleer alarm zillerinin çaldığını" söyledi ve "Tüm dünyayı nükleer kumara son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Rusya–Ukrayna Savaşı kapsamında Zaporijya Nükleer Santraline yönelik tehditler sürerken, 2 Mart ve 21 Mart 2026 tarihlerinde İsrail ve ABD tarafından İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin yakınına saldırılar gerçekleştirildiğini anlatan Korkmaz, "Bu saldırılardan saatler sonra İran, İsrail'in nükleer silah geliştirmesinde de rolü olan nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona kentini balistik füzelerle hedef aldı. Bu durum, nükleer tesislerin küresel ölçekte ne denli büyük tehdit haline geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşanan bu gelişmeler, nükleer santraller ve ilgili tesislerin savaş koşullarında tüm insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek hedefler haline geldiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Korkmaz, nükleer tesislerin güvenlik değil, risk ürettiğini ifade ederek, bu tesislerin çatışma koşullarında doğrudan askeri hedeflere dönüştüğüne işaret etti.

Bir nükleer tesise yönelik herhangi bir saldırının yalnızca hedef ülkeyi değil; rüzgar, su ve ekosistemler aracılığıyla tüm bölgeyi etkileyebilecek sınırlar ötesi bir felaket riskini beraberinde getirdiğini söyleyen Korkmaz, "Bu durum, nükleer enerjiyi bir ulusal mesele olmaktan çıkarıp küresel bir tehdit haline getirmektedir. Aynı zamanda bu tür saldırılar, halklar üzerinde büyük bir korku ve panik yaratmakta, ekonomik ve sosyal yaşamı derinden sarsmaktadır"

Bu tesislerin varlığının bizzat sorun olduğunu belirten Korkmaz, "Gerçek güvenlik enerji ve silah üretimi için kullanılan nükleer tesisleri güçlendirmekle değil, onları tamamen ortadan kaldırmakla mümkündür" diye konuştu.

Kaynak: ANKA