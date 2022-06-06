Niğdeli Fırıncı: Ekmeği 3 Lira 40 Kuruşa Üretiyoruz, 2,5 Liraya Satıyoruz. Zor Durumdayız - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fırıncılara ucuz un temin etmek için yaptığı ve 31 Mayıs'ta sona eren indirimli buğday satışının süresini uzattı, ancak yeni dönemde indirimli buğdayı kaça satacağını henüz açıklamadı. Fırıncılar, TMO'nun açıklayacağı indirimli buğday satış fiyatını ve bu buğdaydan üretilecek unun kaç lira olacağını bekliyor. Niğde'de fırıncılık yapan Sercan Demiröz, "Şu anda ekmeğin maliyeti 3 lira 40 kuruş, tabii 2,5 liraya satıyoruz. Keşke geçen seneki şartlara gelsek. Geçen sene ekmeğimiz bu zamanlar 2 liraydı, un fiyatı 180 liraydı, aldığımız kağıt 150 liraydı. Her şey fazlasıyla çıktı, yüzde 100'den fazla zam geldi" dedi.

Niğdeli fırıncı Sercan Demiröz, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. TMO'nun açıklayacağı indirimli buğday satışı rakamını beklediklerini söyleyen Demiröz, şunları söyledi:

"İndirim 31 Mayıs itibariyle sondu, sonra devlet bunu tekrar uzatma kararı aldı. Şu anda fiyat açıklayacaklar, fiyatı bekliyoruz. Fiyat nasıl olur bilmiyoruz ama şu an aldığımız un fiyatı 450 lira peşin para. Devlet tasdikli un açıkladığı zaman 370-380 lira olacağı söyleniyor. Şu anda ekmeğimiz 220 gram 2,5 lira Niğde'de, satıyoruz ama çok zor durumdayız. En son 2,5 lira olarak aldığımız zamda un fiyatı 205-210 lira civarındaydı, maya 125 liraydı" diye konuştu.

"EKMEĞİN MALİYETİ 3,40 TL, BİZ 2,5 TL'YE SATIYORUZ"

Sercan Demiröz, şöyle devam etti:

"Şu anda ekmeğin maliyeti 3 lira 40 kuruş, tabii 2,5 liraya satıyoruz. Keşke geçen seneki şartlara gelsek. Geçen sene ekmeğimiz bu zamanlar 2 liraydı, un fiyatı 180 liraydı, aldığımız kağıt 150 liraydı, poşet kilogram fiyatı 22 liraydı. Şu anda poşetin kilogram fiyatı 62 lira, 65 lira arasında. Her şey fazlasıyla çıktı, yüzde 100'den fazla zam geldi. Keşke o fiyatlara gelse biz de o fiyattan satsak. Kota şöyle; fabrikalar devletten tasdikli buğday alıyorlar, işleyip bize veriyorlar, ama istediğin kadar alamıyorsun. Zaten istediğin kadar alsan ilk önce hesaba para atman lazım, parayı hesapta gördükten sonra sana veriyorlar. Zaten buna gücümüz yetmiyor. Yani bir TIR mal aldığın zaman çok büyük rakamlar; 150 bin civarında para tutuyor. Şimdi bunu fırıncı esnafımız nasıl alacak? Hadi üç kişinin, beş kişinin parası var, peşin para veriyor alıyor. Şu anda fırıncı esnafı zaten zor durumda. Örnek veriyorum; devlet tasdikli buğday verdi, fabrika satıcısına diyor ki 'Elimde 6 bin çuval un var'. Getiren adam diyor ki '200 tane müşterim var' diyor, '6 bin çuvalı paylaştırmam lazım'. Bunda da sıra sana geliyor ya da gelmiyor, öyle anında bulamıyorsun.

"ŞU ANDA EKMEĞİN 4 LİRA OLMASI LAZIM"

Şu anda ekmeğin 4 lira olması lazım, şu anki şartlar için. Şu anda 4 lira olursa tabii hem biz kendimizi kurtarırız, ayakta durabilmemiz için daha doğrusu. Zaten para kazanmaktan vazgeçtik. Birikim yapmaktan, onlardan vazgeçtik. Sadece karnımızı doyurabileceğimiz, evimizin giderini, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fiyatın 4 lira olması lazım. Tabii ki kapatan fırınımız var, şu anda fırıncı esnafımız zor durumda. Bayağı fırın kapattı ve şu anda da kapatacağını söyleyen çok fırın var, 'Sadece elimizde işte unlarımız var, 50 çuval kaldı, 25 çuval kaldı, o unları kullanıp kapatalım' diyen fırıncılarımız. Çok fırıncı biraz zor ayakta kalır."

ANKA / Yerel