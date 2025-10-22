Niğde Valisi, yangında zarar gören üreticiye destek ziyareti gerçekleştirdi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor ilçesinde ahırının yanması sonucu zarar gören üretici Ali Kaçmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Niğde Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Çelik, yaptığı açıklamada Bor ilçesinde yaşanan talihsiz yangında 148 küçükbaş hayvanını kaybeden üreticinin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Çelik, "İl ve ilçe müdürlüklerimiz, üretici birliklerimiz ve diğer paydaş kurumlarımız el birliğiyle hareket ederek üreticimize destek olmuştur. Şu ana kadar diğer işletme sahiplerinden ve birliklerden temin edilen 72 küçükbaş hayvan üreticimize teslim edilmiştir. Bu sayının 100'e ulaşmasıyla yaşanan kayıp büyük oranda giderilecektir. Ayrıca Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 240 metrekarelik hayvan çadırı sayesinde hayvanların kışı güvenli bir ortamda geçirmesi sağlanmıştır" dedi. - NİĞDE