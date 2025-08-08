Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Jumbo Böğürtlen Hasadı Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'ne ait uygulama alanında, bölgeye uygun şekilde yetiştirilen jumbo böğürtlen bahçesinde hasada başlandı.

Hasat programına; Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle birlikte hasat yapan Rektör Uslu; üniversitenin uygulamalı tarım faaliyetlerine önem verdiğini vurgulayarak, "Hasadın bereketli geçmesini temenni eder, emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederim" dedi.

Fakültenin uygulama alanında gerçekleştirilen üretimin hem eğitim hem de bölgesel tarım açısından önemli katkılar sunduğunu ifade eden Rektör Uslu; öğrencilerle sohbet ederek Türkiye'deki tarımın geleceğinin onlara emanet olduğunu ifade etti. - NİĞDE