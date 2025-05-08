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Niğde'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Uçurtma Şenliği

Niğde'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Uçurtma Şenliği
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Niğde Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzüyle buluştu ve zirveye ulaşan katılımcılar Türk Bayrağı ile Atatürk posteri açarak bayramı kutladı. Okul Müdürü Kürşat Güler, etkinliğin milli duyguları pekiştirmeyi ve okul aidiyetini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Niğde Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü yaptı.

Okulun karşısındaki koruluk alanda bulunan zirvelere gerçekleştirilen gençlik yürüyüşü sonrası, ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzüyle buluştu. Yürüyüşün ardından zirveye ulaşan öğrenci ve öğretmenler, 10 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Atatürk posterini açarak 19 Mayıs'ı kutladılar. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Güler; düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada öğrencilerin milli duygularını pekiştirmeyi ve okula aidiyet hislerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Güler; "Öğrencilerimizin hem fiziksel olarak aktif kalmasını hem de milli değerlerimizi yakından hissetmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, ay yıldızlı uçurtmalarını gökyüzüne salarak, 19 Mayıs coşkusunu göklerde dalgalandırdı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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