Niğde'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı

Niğde'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kaban ve bot dağıtımı gerçekleştirdi. Programda, eğitime desteklerinin süreceği vurgulandı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla her yıl geleneksel hale getirdikleri eğitim yardımını bu yıl da sürdürdü. İhtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan kışlık kaban ve botlar, düzenlenen programla öğrencilere ulaştırıldı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, oda ve borsa yönetim kurulu üyeleri ile okul idarecileri katıldı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek yaptığı konuşmada yardımların zamanlamasına dikkat çekerek, "Kış ayları başlamadan yapılan bu destek bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizin yüzünü güldüren bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, eğitime destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek; "Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsası olarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da eğitime katkı sunmaya devam ediyoruz. TOBB'un desteğiyle 500 öğrencimizin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaban ve bot dağıtımı gerçekleştirdik. 450 adeti Niğde merkezdeki ilk ve ortaokullara, 50 adeti ise proje okulumuz olan Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ulaştırılacak" dedi.

Program sonunda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan kaban ve botlar, okul idarecilerine teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
