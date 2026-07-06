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Nevşehir'de şenlikte 250 çocuğa bisiklet

Nevşehir'de şenlikte 250 çocuğa bisiklet
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Nevşehir'de düzenlenen Bisiklet Şenliği'nde 250 çocuğa bisiklet hediye edildi. Vali Kök, etkinliğin sağlıklı yaşam ve çevre bilincini teşvik ettiğini vurguladı.

Nevşehir'de düzenlenen Bisiklet Şenliği'nde 250 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Nevşehir Gazi Stadı'nda düzenlenen şenliğe Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, milletvekilleri, il protokolü, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan programda milli sporcular ile çeşitli branşlarda derece elde eden bisiklet sporcuları gösteriler sundu. Programda konuşan Vali Kök, etkinliğin devlet, millet ve hayırseverlerin iş birliğiyle gerçekleştirilen örnek çalışmalardan biri olduğunu belirterek, "Hep beraber daha güçlüyüz, hep beraber daha güzeliz, hep beraber daha faydalıyız. Eşsiz doğal güzellikleriyle dünyanın göz bebeği Nevşehir'de sağlığı, çevre bilincini ve toplumsal dayanışmayı teşvik etmek amacıyla bu etkinlikte bir araya geldik. Bisiklet yalnızca bir spor aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın, çevreye duyarlılığın, disiplinin ve sürdürülebilir bir geleceğin sembolüdür. Bu nedenle bugün burada vereceğimiz mesaj çok kıymetlidir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal medya tuzağından, ekran bağımlılığından uzaklaşıp spora yönelmesi, teknolojinin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak aktif bir yaşam tarzını benimsemesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Bisikletine kavuşan çocuklardan Bulem Oruç ise, "Çok güzel duygular hissediyorum. Artık hayalimdeki bisiklete kavuştum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

10 yaşındaki Toprak Gönüllü de bisiklet sahibi olduğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından şenlikte 250 çocuğa Vali Hüseyin Kök ve protokol üyeleri tarafından bisiklet hediye edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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