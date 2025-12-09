Haberler

Muğla'da Anasınıfı öğrencileri cimnastikle spora ilk adım dedi

Muğla'da Anasınıfı öğrencileri cimnastikle spora ilk adım dedi
Güncelleme:
Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği 'Spora İlk Adım Projesi' çerçevesinde cimnastik branşıyla tanışarak, eğlenceli bir ortamda temel hareketleri öğrenme fırsatı buldu. Proje, çocukların motor becerilerini geliştirmeyi ve spor sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) desteklediği "Spora İlk Adım Projesi" kapsamında cimnastik branşıyla tanışmanın heyecanını yaşadı. Minik sporcular, Menteşe Spor Salonu Cimnastik Salonu'nda ilk deneyimlerini gerçekleştirdi.

Program boyunca öğrenciler, eğlenceli ve eğitici bir ortamda cimnastiğin temel hareketlerini öğrenerek spora ilk adımlarını attılar. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklerde, çocukların motor becerilerinin gelişimi ve spor sevgisinin aşılanması hedeflendi. Miniklerin salonda sergilediği neşe ve enerji, projenin amacına ulaştığını gösterdi.

GSB yetkilileri, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bu tür projelerin önemini vurguladı. Yapılan açıklamada, "GSB her zaman yanınızda! Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık spor tesislerimizle spora desteğimiz devam ediyor," denilerek spora erişimin kolaylaştırılmaya devam edileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
