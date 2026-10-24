Nazlı Nazlıcan ve Süleyman Vural İstanbul 2027 için çifte kota kazandırdı

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde spor tırmanış hız branşında mücadele eden milli sporcular Nazlı Nazlıcan ve Süleyman Vural, World Climbing Series yarışmasında elde ettikleri sonuçlarla İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için Türkiye'ye çifte kota kazandırdı.

Milli sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde kota elde ederek Türkiye'yi 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'nda temsil etme yolunda önemli bir başarıya imza attı. Milli takım antrenörü Enes Koç eşliğinde mücadele eden sporcuların elde ettiği sonuçlarla Türkiye, spor tırmanış hız branşında her iki kategoride de kota kazanmış oldu. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları, spor tırmanış branşında Türkiye'nin uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağı önemli etkinliklerden biri olacak. Organizasyon öncesinde elde edilen çifte kota, Türk spor tırmanışı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu, başarıda emeği bulunan milli sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı