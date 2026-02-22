Haberler

NTO, 100. yılında üyeleriyle iftarda buluştu

Güncelleme:
Nazilli Ticaret Odası, 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği iftar programında iş dünyası ve siyaseti bir araya getirdi. Yaklaşık 1800 üyenin katıldığı etkinlikte, Ramazan'ın manevi ikliminde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Nazilli Ticaret Odası, 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği iftar programında siyaset ve iş dünyasını bir kez daha üyeleri ile buluşturdu.

Bir asrı geride bırakan Nazilli Ticaret Odası, Ramazan ayı nedeniyle üye buluşmasını geleneksel hale getirdiği iftar sofrasını kurarak gerçekleştirdi. NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkan Yardımcısı Osman Kana'nın ev sahipliğindeki iftar programında davetliler kapıda karşılandı. Yaklaşık bin 800 üye ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen programda Türk mutfağının geleneksel lezzetleri Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde konuklara ikram edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, iş dünyasının temsilcileri aynı sofrada bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de fikir alışverişinde bulundu. Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çeken Arslan, birlik ve beraberlik mesajı verirken, herkesin Ramazanının mutlu ve huzurlu geçmesini diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
