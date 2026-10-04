Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimini Özen Akgün 1093 oyla kazandı

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Nazilli Ticaret Odası'nda başkanlık seçimi tamamlanırken, oylamadan galip ayrılan Özen Akgün odanın yeni başkanı oldu.

Nazilli iş dünyasının yönünü belirleyecek olan Nazilli Ticaret Odası (NTO) seçimleri tamamlandı. Oda başkanlığı için mevcut başkan ve mavi liste adayı Nuri Arslan ile beyaz liste adayı Özen Akgün yarışırken, saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Yapılan sayımda Beyaz Liste Adayı Özen Akgün galip gelen taraf oldu. 18 farklı komitenin bulunduğu seçim sonucuna göre Akgün 4 yıl boyunca Nazilli Ticaret Odası'nı yöneten isim olacak.

Nuri Arslan'ın da oy kullandığı 1. Komitede mavi liste 84 oy, beyaz liste 68 oy aldı. 2. Komitede mavi liste 30 oy, beyaz liste 28 oy aldı. 3. Komitede 15 oy mavi, 16 beyaz, 4. Komitede 75 oy mavi liste, 64 oy beyaz liste aldı. 5. Komitede mavi liste 77 oy, beyaz liste 88 oy, 6. Komitede 25 oy mavi liste, 40 oy beyaz liste, 7. Komitede mavi liste 52 oy, mavi liste 75 oy beyaz liste aldı. 8. Komitede mavi liste 35 oy, beyaz liste 51 oy, 9. Komitede mavi liste 67 oy, beyaz liste 71 oy aldı. 10. Komitede mavi liste 106, beyaz liste 130 oy, 11. Komitede mavi liste 67, beyaz liste 77 oy aldı. 12. Komitede mavi liste 82 oy, beyaz liste 95 oy, 13. Komitede mavi liste 41 oy, beyaz liste 43 oy, 14. Komitede mavi liste 48 oy, beyaz liste 37 oy, 15. Komitede mavi liste 106 oy, beyaz liste ise 107 oy aldı. 16. Komitede mavi liste 47 oy beyaz liste 54 oy aldı. 17. Komitede mavi liste 24 oy, beyaz liste 27 oy ve 18. Komitede mavi liste 26 oy, beyaz liste 22 oy aldı.

18 komiteden 13'ünde üstünlük sağlayan beyaz liste Adayı Özen Akgün toplam bin 93 oy alırken mavi liste Adayı Nuri Arslan ise 1007 oy aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı