Nazilli'de Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şap hastalığından korunmak için hayvanları aşılama çalışmalarının hafta sonu da devam ettiği açıklandı.

Nazilli Tarım Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İlçemizde bulunan büyükbaş hayvanların, şap hastalığından koruması amacıyla aşılama faaliyetleri hafta sonu da devam etmektedir. Kısa süre sonunda ilçemizdeki bütün mahallelerde aşılama çalışmaları tamamlanacaktır. Tedavisi olmayan şap hastalığından korunmanın yolunun sadece aşılama olduğunu unutmayınız. Son zamanlarda dolaşan "şap aşısı yapılan sığırların hastalığa yakalandığı" yönündeki asılsız söylentilere itibar etmeyiniz. Ülkemizde yıllardır uygulanan şap aşılamasından bu güne kadar şap hastalığına yakalanan tek bir hayvan olmamıştır. Sağlıklı ve bereketli günler dileriz" dedi. - AYDIN