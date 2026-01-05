Başkan Künkcü: 'Ankara'da başa baş bir mücadele veriyoruz'

Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, zaman zaman eleştirilere maruz kaldıklarını açıklayıp, "Bu mücadele bazen sessiz yürütülür. Ancak bu, çalışılmadığı anlamına gelmez. Ankara'da başa baş bir mücadele veriyoruz" dedi.

Genel kurulun divan başkanlığını da üstlenen Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş Karataş, esnaf ve sanatkarların sorunlarının Ankara'da kararlılıkla takip edildiğini vurgulayarak, bu süreçte Künkcü'nün etkin, disiplinli ve sonuç odaklı bir tutum sergilediğini ifade etti. Karataş, Muhammet Ali Künkcü'nün her Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kurul toplantısında Aydın ve Aydın'a bağlı odaların sorunlarını belge, bilgi ve tutanaklarla gündeme taşıdığını belirterek, "Biz Ankara'da esnafımız için varız. Muhammet Ali Künkcü de Ankara'da sizler için var" dedi.

Başkan Karataş'a yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür eden Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ise yürütülen çalışmaların her zaman sahada görünmeyebileceğini ancak Ankara'da yoğun ve kararlı bir mücadele verildiğini söyledi. Zaman zaman eleştirilerle karşılaştıklarını dile getiren Künkcü, "Bu mücadele bazen sessiz yürütülür. Ancak bu, çalışılmadığı anlamına gelmez. Ankara'da başa baş bir mücadele veriyoruz" dedi.

Son dönemde basit usulde yapılan düzenlemeler, yılbaşı gecesi esnaf kefalet kredilerinde faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirilmesi gibi gelişmelerin bu mücadelenin somut sonuçları olduğuna dikkat çeken Künkcü, mevcut fişlerin 3 bin liraya kadar kullanılmaya devam etmesi ve e-fatura uygulamasına bu tutarın dahil edilmemesinin de esnaf lehine önemli kazanımlar olduğunu ifade etti.

Her talebin aynı anda karşılanmasının mümkün olmadığını ancak esnafın hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirten Künkcü, "Biz her zaman oda başkanlarımızla birlikte esnafımızın yanındayız. Bu mücadele sürecek ve bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda güven tazeleyen Başkan Olcay Akyıldız'ı tebrik eden ilk iki isim AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve Federasyon Başkanı Bayram Karataş oldu. - AYDIN