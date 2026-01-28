Haberler

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Büyüköz güven tazeledi

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Büyüköz güven tazeledi
İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenen Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Mustafa Büyüköz, tek aday olarak girdiği seçimde tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda mevcut başkan Mustafa Büyüköz güven tazeledi.

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Olağan Genel Kurul yapıldı. Düzenlenen genel kurula Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, oda yönetimi ve üyeleri katıldı.

Genel kurulda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mustafa Büyüköz tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
