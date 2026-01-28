İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Büyüköz güven tazeledi

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda mevcut başkan Mustafa Büyüköz güven tazeledi.

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Olağan Genel Kurul yapıldı. Düzenlenen genel kurula Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, oda yönetimi ve üyeleri katıldı.

Genel kurulda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mustafa Büyüköz tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. - KAYSERİ