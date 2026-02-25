MÜSİAD Kayseri iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bulunan bir balo salonunda düzenlenen iftar programına MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Kayseri yönetimi, üyeler ve basın mensupları katıldı. İftar öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi. İftarın açılmasının ardından bir konuşma yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı olarak bu yıl yeni bir adet başlatalım istedik. Basın mensuplarımıza özel iftar programı düzenledik. Sizin için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok kıymetli ama o tarihte pek çok kurum program yapıyor. Bizde bu yıl sizlere özel olarak böyle bir iftar programı yapmaya karar verdik. Ağız tadıyla Ramazan ayına ulaştık. Allah önce Kadir gecesini daha sonra Ramazan Bayramı'nı görmeyi nasip etsin. 'Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice Ramazan aylarına ve Kadir Gecelerine ulaştırsın' diye temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu program MÜSİAD Kayseri'de bir adet olarak yer alsın. Siz değerli basın mensuplarıyla bir iftar programında bir araya gelmek istedik" diye konuştu. - KAYSERİ

