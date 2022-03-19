Başkan Saygılı: "Türkiye, dünyaya insanlık örneği ortaya koymaktadır"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Ukrayna-Rusya savaşında batı ülkelerinin duruşunu ve her birinin kendi içerisindeki çelişkilerini gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyaya insanlık örneği ortaya koymaktadır" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, "Dost Meclisi" toplantısına ev sahipliği yaptı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu'nun konuşmacı olduğu toplantıda, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da birer konuş yaptı.

"Türkiye, dünyaya insanlık örneği ortaya koymaktadır"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "MÜSİAD ailesi olarak hem bu dünyayı hem de ahireti bir araya getirerek, bunu önceleyerek yaşayan iş insanlarıyız. Bunu idrak etmenin bereketini de kardeşlik hukukuyla görmekteyiz. Bugün 'dünya düzeni değişiyor' diyoruz, ama bu düzenin değişmesinde rabbimizin lütfuyla ben inanıyorum ki hak batılı geçecek. Güncelde Ukrayna-Rusya savaşında batının duruşunu, her birinin kendi içerisindeki çelişkilerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyaya insanlık örneği ortaya koymaktadır. Kadim medeniyetimiz, iyilik ve rızayı ilahiyi önde tutarak, bilimi ve ilmi de bunun yanına koyarak 'dünya beşten büyüktür' sözünün ne anlama geldiğini sadece sözde değil, bizatihi yaşayarak örneklikle ortaya koymaktadır" dedi.

"Ülkemizin sesini daha güçlü çıkartmamız lazım"

"Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler Işığında Sektörel Kümelenmenin Önemi" konusunda değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu da, "Dünya o kadar hareketli, gelişen ve değişen bir dönemden geçiyor ki İzmir'e önceki gelişimde pandemi vardı, herkes maskeliydi, bir savaş senaryosu yoktu. Bugün dünyaya bambaşka bakıyoruz. Diğer taraftan sektörel kümelenme konusu bizim asli görevlerimizden bir tanesi diye düşünüyorum. Dünyada adaleti tesis etmemiz için yapmamız gereken rekabet gücü ile ülkemizin sesini daha güçlü çıkartmamız lazım. Bunun için her alanda dünya ile rekabet edebilecek, teknolojik güce sahip şirketleri kurmamız, hedef belirlememiz gerekiyor. Dünyanın en büyük firmalarının sahipleri şirketlerinin en fazla yüzde iki veya üçüne sahiptir, ama markası onunla bütünleşmiştir. Biz de birlik ve beraberlik içerisinde iş yapmayı becereceğiz. Çok ortaklı şirket kültürünü bir türlü beceremedik, ancak bunu başarmalıyız, baştan halka arzı yapalım" diye konuştu.

"Müslümanların sorunu fıkıh değil, ahlak"

"Helal Kazanç ve Değeri" başlığında konuşma yapan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise Müslümanların bugünkü probleminin fıkıh değil, ahlak olduğunu ifade etti. Köse, "Alanım fıkıh, İslam hukuku, ama ben fıkıh konuşmayacağım. Çünkü Müslümanların bugünkü probleminin fıkıh değil, ahlak olduğunu düşünüyorum. Ahlak araştırmacısı Ross Poole der ki, 'Modern dünya en fazla ahlaka ihtiyaç duyuyor,ama ahlakı imkansız kılan da bizzat kendisi.' Böyle kısırdöngü içerisinde yaşıyoruz. Peygamber efendimizin de mücadelesini verdiği şey buydu. Mekke'de imanla birlikte ahlakı oluşturdu, Medine'de o ahlak üzerine ahkamı koydu. Necmettin Erbakan Hoca'nın 'Önce ahlak ve maneviyat' dediği şey nebevi bir metottu. Bir yerde ahlak yoksa ne hukuk işe yarıyor ne başka şeyler işe yarıyor. Ticaret ahlakında da haram ile helalin mücadelesini veriyoruz" şeklinde aktardı.

"Gelecek, bilgi ve teknolojide"

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Londra'da başlayan ve Amerika'da devam eden sanayi devriminin dördüncüsü 2000'li yılların başında bitti. Sonrasında içinde yaşadığımız devre; bilgi çağı, yapay zeka çağı veya Metaverse'den universe göç ettiğimiz bir dönem mi diyeceğiz, bilemiyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde bilgi temelli yüksek teknolojiye yatırım yapmadan küreselde rekabet edebilme şansınız yok. Önümüzdeki 50-100 yıl içerisinde bilginin öne geçtiği, akıl terinin alın terini aştığı, fikirlerin ürünlerden daha kıymetli olduğu, ülkelerin topraklarının büyüklüğünün anlamını yitirdiği bambaşka konuların öne çıktığı süreci yaşayacağız."

Rektör Tunçsiper'den Saygılı'ya teşekkür

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise selamlama konuşmasında, "İzmir'i bir bütün olarak kucaklayan hassasiyeti, çalışkanlığı ile yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Başkan Bilal Saygılı'yı kutluyorum. Üniversitelerimize, öğrencilerimize stajlar ve gelecek planlamaları konusunda her zaman destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programa ayrıca; Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir İl Müftü Yardımcısı Kemal Kırmış, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Toplantının ardından Başkan Bilal Saygılı, programa katkı verenlere teşekkür ederek plaket takdim etti. - İZMİR