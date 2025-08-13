MÜSİAD Gaziantep Yönetimi Genel Merkezi Ziyaret Etti

Gaziantep MÜSİAD Başkanı Furkan Özdurdu ve yönetimi, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Genel Merkez Yönetimi'ni İstanbul'da ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, bölgesel kalkınma dinamikleri ve Gaziantep'in stratejik konumu ele alınırken, Suriye'nin yeniden yapılanma süreci de kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ziyaret, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin istişare edildiği verimli bir zeminde gerçekleşti.

Ziyaretin ardından Gaziantep MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin doğrudan Genel Merkez ile paylaşıldığı, bu tür istişarelerin ortak akla dayalı iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı. - GAZİANTEP