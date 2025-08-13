MÜSİAD Gaziantep Yönetimi Genel Merkezi Ziyaret Etti

MÜSİAD Gaziantep Yönetimi Genel Merkezi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep MÜSİAD Başkanı Furkan Özdurdu ve yönetimi, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile görüşerek bölgesel kalkınma ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecini ele aldı.

Gaziantep MÜSİAD Başkanı Furkan Özdurdu ve yönetimi, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Genel Merkez Yönetimi'ni İstanbul'da ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, bölgesel kalkınma dinamikleri ve Gaziantep'in stratejik konumu ele alınırken, Suriye'nin yeniden yapılanma süreci de kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ziyaret, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin istişare edildiği verimli bir zeminde gerçekleşti.

Ziyaretin ardından Gaziantep MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin doğrudan Genel Merkez ile paylaşıldığı, bu tür istişarelerin ortak akla dayalı iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.