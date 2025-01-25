MÜSİAD Düzce Şubesi'nde Genel Kurul Heyecanı: Özgür Sağlam Yeniden Başkan Seçildi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce şubesinde Genel Kurul heyecanı yaşandı. Genel kurulda, güven tazeleyen Özgür Sağlam, yeniden başkan seçildi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 9 Olağan kongresi geniş katılımla yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan genel kurulda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, MÜSİAD'ın Düzce'de 2 bin insana iş kapısı oluşturduğunu belirterek "MÜSİAD üyeleri vasıtasıyla 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Rabbim bu enerjinizi daha da çoğaltsın, işlerinizi dahada bereketlendirsin, kazancınızı dahada arttırsın ki bu artıların tamamı Düzce'nin refahı demek oluyor. Düzce insanlarımıza ilave iş kapıları demek. Toplum olarak gerek iş dünyasında gerek sosyal yaşamda hiç birimizi rabbim ahlaktan erdemden ve büyüklerimizin tabiriyle sıratı müstakimden ayırmasın diyerek kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk 1990 yılından bu yana Türkiye'nin Üretici Gücü olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi'nin 9. Olağan Genel Kurulu'nda iş dünyası ile bir araya olduğunu belirterek "Yurt içi ve yurt dışı temsilcilikleri ile Türk İş Adamlarına öncülük eden, yeni pazarlar açarak sadece ülkemize değil, bölgemize katma değer katan, ahlaklı iş disiplini anlayışıyla insanımıza sağladığı istihdam olanaklarıyla MÜSİAD, gururumuz olmaya devam ediyor. Genel Kurul sonucunda güven tazeleyen Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"Geleceğe umutla bakıyoruz"

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ise, "Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yön veren, iş dünyasında hem başarılı hem de sorumluluk sahibi bireylerin buluştuğu bu önemli platformda bulunmak benim için onurdur. MÜSİAD Türk iş dünyasının temel taşlarını oluşturan bir STK olarak, kurulduğu günden bu yana ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır. MÜSİAD'ın ortaya koyduğu vizyon sadece ekonomik kalkınmayı hedeflemekle kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, milli değerlerimizi ve etik prensiplerimizi iş dünyasında yaşatmayı amaçlamaktadır. Bizler sadece kendi işimizi büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini de şekillendiriyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınması güçlü iş insanları ve işbirlikleriyle mümkün olacaktır. MÜSİAD'ın sunduğu bu vizyon, sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir başarıyı da hedef almaktadır. Geleceğe umutla bakarken, bizler bu yolda attığımız her adımda, topluma daha fazla katkı sağlamayı hedeflemeliyiz. Unutmayalım ki; her başarılı iş, aynı zamanda toplumun gelişmesine hizmet eder. İş dünyasında en yüce hizmet, insanlara hizmet etmektir.

Derneğimizin misyonu da budur, insanlığa hizmet etmek ve ülkemizi güçlü, adil ve müreffeh bir geleceğe taşımak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurula geçildi. Özgür Sağlam başkanlığında ki yönetim şu isimlerden oluştu; Görkem Özdemir, Fikret Kurt, Nazmi Tok, Yavuz Ayyıldız, Metin Şişman, Yunus Emre Gülay, Ersoy Mutlu, Dursun Öztürk, Ahmet Veli, Gafur Yavuz, Ahmet Akdoğan. - DÜZCE