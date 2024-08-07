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MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, STK temsilcileriyle işbirliği ziyaretlerine başladı

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MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, Diyarbakır'da faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek kent kalkınması için projeler üretmek amacıyla işbirliği yapmaya başladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş kenti kalkındıracak önemli projelere imza atmak için Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile işbirliği ziyaretlerine başladı.

MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Diyarbakır'da faaliyette bulunan ulusal ve yerel sanayici ve iş insanlarının oluşturduğu derneklerin birçoğunu ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Başkan Bozkuş, kendilerine kapılarını açıp, misafirperverlik gösteren tüm dernek başkanlarına, yöneticilerine teşekkür ettiğini söyledi. Bozkuş, "Ziyaretimizin amacı derdi memleketi olan, bu memlekete gönül vermiş, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelerek, büyük projelere imza atmaktır. Diyarbakır'ın gerek sosyal, gerek kültürel, gerek ekonomik anlamda daha fazla kalkınması için istişarelerde bulunarak, hep birlikte yatırımlar yapmak, daha fazla yatırımcı çekmek için neler yapılması gerektiğini görüştük. Gerekiyorsa bir çatı altında bir araya gelerek daha güçlü daha istikrarlı ve daha etkili olabilmeyi değerlendirdik. Tamamen siyaset üstü bir birleşimle sadece şehrimizin ve ülkemizin daha iyi, daha ileri bir seviyeye gelmesi için elimizi taşın altına değil, gerekirse bütün vücudumuzu taşın altına koyacağımızı bir kez daha dile getirdik. Özetleyecek olursak, memleketimiz için birlik ve beraberliğin daha fazla olması gerektiğini istişare ettik. Ziyarette bulunduğumuz dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin birçoğu bizler ile bu anlamda aynı fikir ve düşünceye sahiptirler. Önümüzdeki günlerde şehrimizde ziyaret etmediğimiz sanayici ve iş adamları derneklerimizin başkan ve yöneticilerini ziyaret ederek istişarelerde bulunacağız. İnşallah hep birlikte memleketimize daha iyi hizmet yapma fırsatını bulacağız. Yıllardır Peygamberler ve Sahabeler şehrimizdeki huzur, yatırımları da hızlandırdı. Yatırımların artması beraberinde üretimi, istihdamı getirdi. Bu rüzgarı arkamıza alarak memleketimizi ve bölgemizi, daha fazla cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle efor harcayacağız" dedi.

Başkan Bozkuş, MÜSİAD Diyarbakır olarak hep yapıcı ve birleştirici olduklarını belirterek, Diyarbakır ve ülkeye hizmet etmek isteyen tüm sanayici ve iş insanlarına kapılarının sonuna kadar açık olacağını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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