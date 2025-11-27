Haberler

Muş'ta Kadınlardan Sosyal Sorumluluk Projesi: Geri Dönüşüm ile Eğitime Destek

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınlar, el sanatları eğitimleri alarak hem meslek öğreniyor hem de atık kumaşlardan kalemlik yaparak köy çocuklarına hediye ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerle hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlarken, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek oluyor.

Halk Eğitim Merkezinde verilen el sanatları teknoloji kursuna katılan kadınlar, eğitimlerde kullanılan kumaşlardan arta kalan atıkları değerlendirmek amacıyla kalemlikler üretiyor. Gönüllü olarak yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışması kapsamında hazırladıkları kalemlikleri köy okulundaki öğrencilere hediye eden kursiyerler, çocuklara sürpriz yapmak için kalemliklerin içine küçük hediyeler de yerleştiriyor. Kursiyer kadınlar, hem atık malzemeleri geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağlamayı hem de çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlıyorlar.

Muş Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Teknolojisi Kursu Öğretmeni Necla Özdemir, atık malzemelerden köy çocukları için kalemlik yaptıklarını ifade ederek, "Hazır gereçlerle yapılan nakış eğitimleri veriliyor. Kursta kullanılan hazır malzemelerin yanı sıra, atık kumaşları da değerlendiriyoruz. Bu kumaşlardan minder, yastık, seccade gibi ürünler üretiyor, artan parçaların ise çöpe gitmemesi için geri dönüşüme kazandırılmasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kalan kumaşları kullanarak köy çocukları için kalemlikler hazırladık Kalemliklerin içine küçük hediyeler de yerleştirdik. Kursumuzun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi ve küçük bir çikolata ekleyerek hazırladığı bu sürprizlerle çocukları sevindirmeyi amaçladık. Yaklaşık 260 kalemlik hazırladık ve köy okullarına gönderiyoruz. Öğretmenler aracılığıyla kalemlikler çocuklara ulaştırılarak yüzlerinde mutluluk oluşturuluyor. Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar ve yeni çevreler ediniyor. Farklı kültürel etkinliklere katılıyor, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu proje sayesinde hem geri dönüşüme katkı sağladılar hem de kalemlik hazırlayarak farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza atmış oldular" dedi.

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için kursa başladığını söyleyen kursiyerlerden Nuray Polat, "Ben 30 yıl görev yaptım. Emekli olduktan sonra evdeki boş zamanlarımı değerlendirmek için buraya geldim. Öğrenmek için başladığım bu kursta, öğretmenimizin desteği sayesinde kendimi daha donanımlı hale getirdim. Şimdi köy okullarına cüzdan yapıyoruz ve bu sayede aile bütçesine de katkıda bulunuyorum. İlerleyen zamanlarda girişimci olabileceğimi düşünüyorum ve bunun için gerekli belgeleri almayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

