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Muş'ta Doğa Tutkunlarının Zorlu Tırmanışı

Muş'ta Doğa Tutkunlarının Zorlu Tırmanışı
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Muş’ta Gerok Grubu, zorlu hava şartlarına rağmen 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek doğaseverlere ve dağcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Muş'ta doğa tutkunları ve profesyonel dağcılardan oluşan Gerok Grubu, zorlu hava şartlarına rağmen 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Muş'ta sabahın erken saatlerinde başlayan tırmanış, yaklaşık 4 saat sürdü. Ekip, karın etkili olduğu parkuru aşarak öğle saatlerinde zirveye ulaştı. Başarıyla tamamlanan tırmanışta doğaseverler, Muş'un eşsiz manzarası eşliğinde zirve yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğa sporlarına olan ilgiyi artırmayı ve bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan Gerok Grubu üyeleri, tüm doğaseverleri bu tür etkinliklere katılmaya davet etti. Doğa yürüyüşüne katılan Profesyonel Tur Rehberi Rumeysa Bingöl, şehrin uzak kalmış güzelliklerini tanıtmak için çeşitli geziler düzenlediklerini belirterek, "Bugün burada profesyonellerle birlikte bir dağ yürüyüşü yaptık. Anlık olarak 2 bin 600 rakımdayız ve Kurtik Dağı zirvesine kadar ulaştık. İnanılmaz güzel, seyir zevki sunan manzaralar eşliğinde güzel bir yürüyüş yaptık. Her hafta sonu farklı farklı rotalarda yürüyüşler düzenliyoruz. Hem kendimiz mutlu olmak için hem de gerçekten şehrimizin uzakta kalmış güzelliklerini keşfedebilmek için çok güzel yürüyüşler yapıyoruz. Herkesi bu yürüyüşe bekleriz" dedi.

Düzenli olarak doğa yürüyüşlerine katıldığını söyleyen Doktor Seliman Çetinbulut ise "Her hafta pazar günleri stresimizi ve enerjimiz dağlarda atıyoruz. Hayat doğada güzel. Bütün şehirdeki arkadaşlarımıza, buraları anlatıyoruz. Herkesi bekleriz buraya. Dağların zirvesindeyiz. Burada gördüklerimiz anlatılmaz yaşanır. Bu kadar zirveye çıkıp geri dönüp baktığımızda, hissettiklerimiz tarif edilemez. Hayat doğada güzel. Herkesi bekleriz buraya" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Melek Karataş da, doğanın korunmasına değinerek, "Cumartesi ve pazar günleri burada etkinliklere katılıyoruz. Farklı rotalardan yürüyüşler yapıyoruz. Farklı insanlarla bir araya gelerek sosyalleşmek açısından gayet güzel bir etkinlik oluyor. Doğaseverleri bekliyoruz. Doğa yürüyüşleri hem psikolojik, hem sosyal olarak insan ve toplamda fayda sağlayan bir etkinlik oluyor. Cumartesi ve pazar günleri yaptığımız rotalarda herkese göre bir zorluk oluyor. Özellikle şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Gelen doğaseverlerimizle birlikte özellikle doğa ekibinde bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gelen insanlardan tek dileğimiz doğaya biraz daha önem vermek. Doğa bizi bağrına basıyorsa bize buna biraz saygı göstermek zorundayız. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Doğa yürüyüşlerin kendilerine iyi geldiğinin altını çizen doğaseverlerden Fatih Yüce ise güzel havanın keyfine vardıklarını belirterek, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte bir doğa yürüyüşü düzenledik. Çok güzel bir rotamız vardı. Güneşte yürüyüşümüzü gerçekleştirdik" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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