Hasköy'de besicilerin zorlu mesaisi başladı

Muş'un Hasköy ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, kış şartlarının ağırlaşmasıyla besicilerin zorlu mesaisi de başladı. Hayvan sahipleri, karla kaplanan alanlarda hayvanlarını yemlemeye başladı.

Geçtiğimiz yıllara göre kar yağışının yaklaşık bir ay geç gelmesini avantaj olarak değerlendiren besiciler, karın yağmasıyla birlikte samanlıkların üzerini kaplayan karı küreklerle temizleyerek hayvanlarını yemledi. İlçede kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı bildirildi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Hasköy'de ilçe genelinde hayat beyaza bürünürken, vatandaşlar evlerine ve ahırlarına ulaşımı kendi imkanlarıyla açtıkları patika yollarla sağlıyor. Besiciler, kış ayları boyunca hayvanlarını kar üzerinde yemlemek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Hayvanlarını dışarıda yemlediklerini belirten hayvan sahibi Rafet Tayboğa, saman stoklarının bu yıl hayvanlarına yeteceğini ve hatta artabileceğini söyledi. Tayboğa, "Bu sene kar geç geldi. Bu da bizim için bereket oldu. Sabah kalktık, samanın karla kapanan üstünü açtık ve hayvanlara yem verdik. İnşallah bereketli olur. Zaten iki ay sonra yaz gelecek, hayvanları merada otlatacağız. Geçen yıl samanımız artmıştı, babam kalan samanı başkalarına dağıtmıştı. Bu yıl da muhtemelen artar ve yine dağıtırız" dedi.

Hayvancılığın kendileri için baba mesleği olduğunu vurgulayan Seyit Han Tayboğa ise karın bu yıl geç gelmesinin kendileri açısından önemli bir avantaj sağladığını belirterek, zorlu kış şartlarına rağmen üretime devam ettiklerini söyledi. - MUŞ