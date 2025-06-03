Muş Malazgirt'te Kurban Pazarı Kuruldu

Muş Malazgirt'te Kurban Pazarı Kuruldu
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Muş'un Malazgirt ilçesinde kurban pazarı kurulurken, vatandaşlar küçükbaş hayvanlara yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Muş'un Malazgirt'te ilçesinde de kurban pazarı kuruldu.

İlçede her yıl kurulan ve yoğun ilgi gören kurban pazarı, bu yıl da Mengüçgazi Mahallesi'nde kuruldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği pazarda, bu yıl özellikle küçükbaş hayvan satışı yapılacağı bildirildi. Hayvan yetiştiricileri, kurbanlıklarını alana getirerek satışlara başladı. Alıcı ve satıcıların pazarlık görüntüleri, pazarda bayram öncesi hareketliliğin şimdiden başladığını gösterdi.

Yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiren Abdullah Katmakaya, kurbanlık sattığını belirterek, "Malazgirt halkı için kurbanlık getirdik. Kurban alırken dikkat etmek gerekir. En güzel kurban hangisi ise onu kesmek lazım" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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