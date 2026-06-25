Muratlı'da biçerdöver denetimleri

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasat sezonunda biçerdöver kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan, biçerdöver kontrolörleri tarafından yapılan denetimlerde özellikle sürücü belgeleri, ürün kayıp oranları ve yangın tedbirlerinin titizlikle incelendiğini belirtti.

Denetimlerde biçerdöver operatörlerinin "G" sınıfı Biçerdöver Sürücü Belgesi veya Biçerdöver Operatörü Belgesi bulundurması, hasat sırasında ürün kayıp oranının yüzde 1,5'i geçmemesi ve biçerdöverlerde 6'şar kilogramlık 2 adet yangın söndürme tüpünün bulunması şartları kontrol ediliyor. Ayrıca biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin talep edilmesi halinde kimlik ibraz etmeleri gerekiyor.

Ürün ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise biçerdöver operatörlerinin 3 tonluk su tankeri ya da ilaçlama makinelerinin su depolarını dolu halde hazır bulundurmaları zorunlu tutuluyor.

Yetkililer, belirtilen kurallara uyulmaması halinde hasat faaliyetinin derhal durdurulacağını ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Öte yandan Tekirdağ Valiliği'nin 2026/4 sayılı "Ürün ve Anız Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınacak Tedbirler" konulu tebliği kapsamında, 24 Haziran 2026 tarihinden itibaren 15 gün süreyle balya bağlama işlemlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Tebliğ kapsamında ayrıca biçim yüksekliğinin kıvılcım tehlikesi oluşturmayacak şekilde ayarlanması, hava sıcaklığının ve rüzgarın arttığı riskli saatlerde hasada ara verilmesi ve tüm çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli yürütülmesi istendi. Mahalle muhtarlıklarının da kamuoyunu bilgilendirmesi ve ürün ile anız yangınlarına sebebiyet veren kişileri ilgili makamlara bildirmesi gerektiği hatırlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı