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Murat Zeytin Tekrar Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Seçildi

Murat Zeytin Tekrar Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Seçildi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 128 üyeli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Murat Zeytin, tek aday olarak başkanlığa yeniden seçilirken, yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 128 üyeli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı'nın olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Murat Zeytin yeniden seçildi.

Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin olağan genel kurulu 87 üyenin katılımı ile Taşıyıcılar Kooperatifi Kongre Salonunda gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan Murat Zeytin, Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine yeniden başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Mehmet Ali Kavkacı, Türkay Kırlı, Sıtkı Coşgun ve Hasan Demirel seçildiler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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