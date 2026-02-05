Bursa'da Mümin Gençoğlu, vefatının 33. yılında anılacak

Balkan Türklerinin tanınmış isimlerinden, Bal-Göç ve Balkan Göçmenleri Federasyonu'nun (BGF) kurucu başkanı, Bursa sanayisinin duayenlerinden merhum Mümin Gençoğlu, vefatının 33. yılında kabri başında anılacak. Anma töreni, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de Bursa Emirsultan Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.

Hayırsever kişiliği, sanayi ve siyaset dünyasındaki çalışmalarıyla Bursa ve Balkan camiasında derin izler bırakan Mümin Gençoğlu, aynı zamanda Penguen Gıda'nın kurucusu, BTSO Meclis ve Bursaspor'un eski başkanları ile TBMM 19. Dönem Bursa Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

1932 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ili Darıdere kasabasına bağlı Yiğitler Köyü'nde dünyaya gelen Gençoğlu, 1950-51 yıllarında yaşanan göçle ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Bursa'ya yerleşti. Kamu görevlerinin ardından ticaret hayatına atılan Gençoğlu, özellikle tütün alımı ve ihracatı alanında önemli başarılara imza attı. 1970-1972 yıllarında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ve en çok vergi veren iş insanları arasında yer aldı.

1973-1978 yılları arasında Bursaspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Mümin Gençoğlu, Vakıfköy Tesisleri'nin temelini attı. 1983 yılında Doğru Hakimiyet gazetesini satın alarak medya sektörüne giren Gençoğlu, yerel basının gelişimine önemli katkılar sağladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Gençoğlu, eğitime verdiği destekle kendi adını taşıyan iki okul yaptırdı. 1985 yılında Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (BAL-GÖÇ) kurarak Balkan Türklerinin hak mücadelesine öncülük etti. Daha sonra bu dernekleri BGF çatısı altında birleştirdi.

1991 yılında Anavatan Partisi'nden Bursa Milletvekili seçilen Mümin Gençoğlu, 7 Şubat 1993 tarihinde eski Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin cenaze törenine giderken Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Evli ve dört çocuk babası olan Gençoğlu, vefatının 33. yılında sevenleri tarafından dualarla anılacak. - BURSA