Muhtemel İstanbul depreminde Kocaeli sağlık üssü olacak

Ulusal Sağlıkta Kalite Forumlarında (USKAF-8) konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cantürk, muhtemel İstanbul depreminde Kocaeli'nin sağlık üssü olacağını ifade etti. Cantürk, "Personellerimizin afet anı için yetiştirilmesi anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Afette çalışacak elemanların yetişmesi için inisiyatif aldık. Kocaeli ; kamu, üniversite ve özel sektör sağlık hizmetlerinde bir üs konumundadır" dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen "Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları'nın (USKAF)" 8'incisi Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. Forumun ilk oturumu "Ulusal Afet Yönetim Stratejileri ve 6 Şubat Deneyimleri" başlığı altında gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk moderatörlüğünde düzenlenen oturuma önceki dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmacı olarak katıldı. Akdağ, UMKE ve AFAD'ın afetlerdeki öneminden bahsederken, Başkan Büyükakın da Büyükşehir olarak Kocaeli'yi depreme hazırlıklı bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Gazze'de şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Akdağ, "Bu zulmü durdurmak için Türkiye öncü bir ülke ama bunu durdurmak için Müslüman ülkeler olarak birlikte hareket edildiği söylenemez" diyerek zulme tepki gösterdi. Kocaeli'ye son depremde gösterdiği organize destek için çok teşekkür eden Akdağ, "Kalıpların dışında düşünmek lazım. Ancak bu şekilde bir şeylerin üzerine yeni şeyler koyarız" diye konuştu.

"Yerinden müdahaleyi kuvvetlendirmemiz lazım"

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de afet denildiğinde en büyük zarar depremden kaynaklanmaktadır. Afet okuryazarlığının deprem okuryazarlığının güçlendirilmesi lazım. Yaptığımız eğitimleri ölçmek ve mutlaka tekrarlamak lazım. Semt ve mahalle bazlı gönüllü kurtarma grupları oluşturmalıyız. Depremde ilk 48 saat çok hassas. Yerinden müdahaleyi kuvvetlendirmemiz lazım. Hastane binaları depremde hiç hasar görmemeli. Deprem anında bile ameliyatlara devam edilebilmeli"

Kahramanmaraş depremlerinin yüzyılın felaketi olarak nitelenebilecek en büyük felaketlerden biri olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Yavuz, "Bunu küçük bir kıyamet senaryosu olarak nitelendiriyorum. 13 saatlik zorlu hava koşullarında, göz gözü görmeyen bir yolculuk sonucu Kahramanmaraş'a ulaştık. Şehrin içerisine girdikçe yıkılan binalar ve yıkılan hayalleri gördük. Afet Koordinasyon Merkezine girip çalışmalar başladık. Soğuktan yüzümüzün uyuştuğu ama acıdan hiçbir şey hissetmediğimiz bir gündü. Birçok alanı koordine etmeye gayret ettik. Yardım nasıl yapılmalıdır sorusunun cevabını en iyi veren Kocaeli'dir. Kocaeli'de kurduğumuz merkezde yardım malzemelerini tasnif ettik ve sistematik olarak bölgeye gönderdik. Bu işimizi çok kolaylaştırdı. 500 bin koli gıda paketi bölgeye gönderildi. Umarım bir daha böyle acılarla karşılaşmayız" diye konuştu.

Bu şehri depremde insanların kaybedilmediği bir şehir haline getirmek amacındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise "Her vaka bizler için örnek teşkil ediyor. Organizasyonu yapma becerisiyle de alakalı pek çok ders çıkabilir. Deprem sonrası Hatay'da hastaneler hizmet veremiyordu. Üniversite hastanesi hizmet verebilir durumdaydı. İkinci depremden sonra o da hizmet vermemeye başladı. Binada bir sorun yoktu ama sağlık çalışanları binaya girmek istemiyordu. İnsan psikolojisini yönetme anlamında bir dersti bu da. Acil durumlarda aklınıza gelecek her şey ihtiyaç haline gelir. Günlük hayatta fark etmediğiniz her şey ihtiyaç haline gelir. Her detayı düşünmek zorundasınız. Normalde fark etmediğiniz şeyleri fark etmek zorundasınız. Sivil örgütlenme afetlere mücadelede en büyük başarıyı sağlayacak temel faktördür. Bir ağın oluşturulması en kritik, not edilmesi gereken şeylerden biridi. Kocaeli deprem hazırlık çalışmalarını en başta götüren şehirlerden biridir. Bu şehri depremde insanların kaybedilmediği bir şehir haline getirmek amacındayız. Bizim en önemli meselemiz bu" ifadelerini kullandı.

"Kocaeli sağlık üssü olacak"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk, afet döneminde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun önemini 6 Şubat depreminde gördüklerini belirtti. Beklenen İstanbul depreminde Kocaeli'nin sağlık üssü olacağını ifade eden Cantürk, "Personellerimizin afet anı için yetiştirilmesi anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Afette çalışacak elemanların yetişmesi için inisiyatif aldık. Kocaeli; kamu, üniversite ve özel sektör sağlık hizmetlerinde bir üs konumundadır" bilgisini verdi. - KOCAELİ