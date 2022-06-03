Muhtarlardan Başkan Yüce'ye teşekkür - Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesinde hayata geçirdiği altyapı çalışmalarıyla bölge halkı ve muhtarların takdirini topladı. Çalışmalarında sona gelinen yeni altyapı çalışmaları çerçevesinde toplamda 6 mahalle 7 bin 880 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattına kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı ilçesinde hayata geçirdiği altyapı çalışmalarıyla bölgede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturuyor. 6 mahallede gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bölgeye kazandırılacak 7 bin 880 metrelik yeni altyapı hattı, ilçe sakinlerinin ve muhtarların takdirini topladı.

Çalışmalarla ilgili SASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ziyaretlerinde de bulunan Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman, Konuralp Mahalle Muhtarı Nihat İçyüz, Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı ve Yunus Emre Mahalle Muhtarı Mustafa Gündoğdu yaptıkları açıklamalarda, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye her sorunlarını anında çözüme kavuşturduğu için teşekkür ettiler. Bölgede tamamlanmak üzere olan çalışmalar neticesinde, uzun yıllardan beri yaşanan altyapı eksikliği geleceğe dönük bir şekilde çözüme kavuşturulacak.

Mahallesinde devam eden çalışmaların olduğu bölgede açıklamalarda bulunan Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman, "Bölgede uzun yıllardan beri devam eden altyapı problemlerimiz vardı. Sorunlarımızı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ilettiğimizde kendisi çok kısa sürede mahallelerimizde çalışmaları başlattı. Bugün altyapı çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Mahalle sakinleri ve şahsım adına çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" derken, Konuralp Mahalle Muhtarı Nihat İçyüz ise, "Mahallemde tamamlanan çalışmalar çerçevesinde 400 metre altyapı hattı mahalle sakinlerimizin kullanımına sunuldu. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallemizin üstyapısının da en kısa sürede tamamlanacağı sözünü aldık. İhtiyaçlarımıza hızla karşılık veren ve geleceğe dönük çalışmalarla mahallemizin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yenilenen altyapı hattından dolayı mahalle sakinlerinin oldukça memnun olduğunu söyleyen Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı, "Akyazı ilçemizin neredeyse tüm mahallelerine katkı sağlayacak altyapı çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla hayata geçirildi. Dünün sorunu olan ve bugün geleceğe dönük şekilde çözüme kavuşturulan altyapı çalışmalarından mahalle sakinleri ve biz muhtarlar oldukça memnunuz. Tamamlanan çalışmalar neticesinde bölgenin atıksuları artık sağlıklı bir şekilde taşınacak" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Mustafa Gündoğdu'da, "Muhtarı olduğumuz mahalleler her geçen gün nüfusu artan ve yerleşim alanı genişleyen bölgeler. Bizler de yetersiz kalan altyapı sorunlarımızı Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. SASKİ marifetiyle yapılan çalışmalar neticesinde mahallemize kazandırılan 746 metrelik hat için katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel