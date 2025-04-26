Muğlasporlu Futbolcu Furkan Demir'den Sürpriz Evlilik Teklifi

TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan Muğlaspor'un futbolcusu Furkan Demir, kız arkadaşı Deniz Kaman'a sürpriz bir şekilde evlenme teklif ederken, sürpriz teklif esnasında duygusal anlar yaşandı.

Evlilik teklifi karşısında duygularını dile getiren Deniz Kaman, "Ben hiç beklemiyordum, hala ellerim titriyor" diyerek şaşkınlığını ve mutluluğunu ifade etti. Futbolcu Furkan Demir ise yaptığı açıklamada, "Ailemiz git gide büyüyor. Muğlaspor camiası bir çift daha kazandı. İnşallah çoğalarak büyüyeceğiz. Emeği geçen herkese, özellikle Menaf Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonrasında da gönlümüzce olur" ifadelerini kullandı. - MUĞLA