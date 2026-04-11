Muğlaspor sevdalısı spor yazarı Baki Kuran hayatını kaybetti

Muğla basınının tanınan isimlerinden, Muğla spor sevdalısı spor yazarı ve eski spor muhabiri Baki Kuran, hayatını kaybetti.

Bir süre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kuran'ın, düşme sonucu sağlık sorunları yaşadığı ve Ortaköy'deki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde kaldığı öğrenildi.

Spor basınında uzun yıllar görev yapan ve Muğlaspor'a olan bağlılığıyla bilinen Baki Kuran, kaleme aldığı eserlerle de kulübün tarihine katkı sunmuştu.

Baki Kuran'ın vefatı Muğla basın camiasında ve spor dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Kurşunlu Yeni Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı