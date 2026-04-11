Muğlaspor sevdalısı spor yazarı Baki Kuran hayatını kaybetti

Muğla basınının önde gelen isimlerinden Baki Kuran, sağlık sorunları sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllar Muğlaspor'un yanındaydı ve kulübün tarihine önemli katkılarda bulundu. Vefatı, spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Muğla basınının tanınan isimlerinden, Muğla spor sevdalısı spor yazarı ve eski spor muhabiri Baki Kuran, hayatını kaybetti.

Bir süre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kuran'ın, düşme sonucu sağlık sorunları yaşadığı ve Ortaköy'deki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde kaldığı öğrenildi.

Spor basınında uzun yıllar görev yapan ve Muğlaspor'a olan bağlılığıyla bilinen Baki Kuran, kaleme aldığı eserlerle de kulübün tarihine katkı sunmuştu.

Baki Kuran'ın vefatı Muğla basın camiasında ve spor dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Kurşunlu Yeni Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA

ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi