Muğlalı Milli Kanocu Rahmi Kaan Karahan, Dünya Şampiyonu Oldu

(MUĞLA) - Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda Muğlalı milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, 500 metrede dünya şampiyonu oldu. Karahan, 200 metre ve 1000 metrede de bronz madalya kazanarak şampiyonayı 3 madalyayla tamamladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano milli takım sporcusu Rahmi Kaan Karahan, Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda 500 metrede dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Karahan, şampiyonada 500 metrede altın madalya kazanırken, 200 metre ve 1000 metre yarışlarında da bronz madalya elde etti. Karahan, böylece organizasyonu toplam 3 madalya ile tamamladı.

Milli Takım Antrenörü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kano Antrenörü Ufuk Özcan yönetiminde hazırlanan Karahan'ın başarısı, Muğla'da ve Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Karahan'ın, elde ettiği sonuçla Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk sporcu olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Kaynak: ANKA