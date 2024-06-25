Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Çocuklar Müzik Atölyeleriyle Gelişiyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, çocukların müzik atölye çalışmaları ile yeni enstrümanlarla tanışarak gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Gençlik Merkezinde düzenlenen atölye çalışmaları, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Çocuklara yönelik olarak verilen eğitimler arasında çalgı eğitimi, piyano, koro eğitimi, Orff eğitimi ve solfej (nota okuma) eğitimleri bulunuyor. Bu programlar sayesinde çocuklar, hem eğlenerek öğreniyor hem de enerjilerini atıyor.

Eğitim alan öğrenci Velilerinden Aras Aydın, "Çocuklarımız için çok iyi bir yenilik oldu. Çocuklarımız hem eğleniyorlar, hem öğreniyor hem de enerjilerini atıyorlar. Biz veliler için de çok iyi bir aktivite oldu. Çocuklarımızı eğlenerek görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA