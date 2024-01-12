Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Kaymakamı Gazetecilerle Buluştu

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Kaymakamı Mustafa Maslak, ilçede görev yapan gazetecilerle, bir araya geldi.

Kaymakam Maslak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı ziyarette, bir süre sohbet etti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın ziyareti sohbet havasında geçerken, ilçenin meseleleri ile basının sorunları ele alındı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, sohbet esnasında Gazeteciler Günü ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Basın mensuplarının görevinin zorluklarını bildiğini ifade eden Maslak, şunları kaydetti: "Vatandaşın haber alması konusunda emeğinizi esirgemeden her türlü olaylara koşturan ve biran önce kamuoyuyla paylaşmaya çalışan siz kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı. - MUĞLA