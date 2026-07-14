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Muğla'nın göç istatistikleri belli oldu

Muğla'nın göç istatistikleri belli oldu
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TÜİK verilerine göre Muğla'ya 47 bin 400 kişi göç ederken, 35 bin 426 kişi kentten ayrıldı. Net göç 11 bin 974 kişi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan göç istatistiklerine göre Muğla, göç almaya devam eden iller arasında yer aldı. Verilere göre Muğla'ya 47 bin 400 kişi göç ederken, 35 bin 426 kişi ise kentten başka illere taşındı.

TÜİK verileri, Muğla'nın aldığı göçün verdiği göçten 11 bin 974 kişi fazla olduğunu ortaya koydu. Bu sonuç, kentin net göç almaya devam ettiğini gösterdi.

Doğal güzellikleri, turizm potansiyeli, yaşam kalitesi ve gelişen ekonomik yapısıyla dikkat çeken Muğla, hem çalışmak hem de yaşamını sürdürmek isteyen vatandaşların tercih ettiği iller arasında yer almayı sürdürdü.

Özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas gibi ilçeler, son yıllarda hem iç göç hem de emeklilerin yerleşim tercihleri açısından öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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