Muğla Karya Bisiklet Takımı, Bulgaristan Turu'na Hazırlanıyor
Geçen sezon Türkiye 3.'sü olan Muğla Karya Bisiklet Takımı, 30 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan 72. Bulgaristan Turu'nda yarışacak. Takım, hem tecrübelerini artırmayı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Türkiye 3.'sü olarak yoluna devam eden Muğla Karya Bisiklet Takımı, yeni bir uluslararası serüvene hazırlanıyor. Başarılı ekip, 30 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan 72. Bulgaristan Turu yarışında pedal çevirecek.

Dünyanın farklı ülkelerinde birçok profesyonel bisikletçinin katılacağı bu prestijli organizasyonda Muğla ekibi, Türkiye'yi temsil edecek. Takım, hem tecrübelerini artırmayı hem de geliştirmeyi en iyi şekilde uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyor.

Karya Bisiklet Takımı sporcuları, sezon boyunca elde ettikleri başarılarla dikkat çekerken, Tour of Bulgaria'da da güçlü bir performans sergilemek için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Zorlu etaplarda pedal çevirecek sporcuların hedefi, önemli dereceler elde ederek Muğla'nın ve Türkiye'nin adını bir kez daha duyurmak olacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
