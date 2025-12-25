Haberler

Muğla'da 4 Bin 737 Litre Sahte Şarap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Muğla'da düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışına yönelik 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışına yönelik operasyonda 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alkollü işletmeler ve oteller aracılığıyla kaçak ve sahte içki satışı yapılacağına ilişkin alınan istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda il girişinde tespit edilen kapalı kasa aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 3 litrelik şişelerde 4 bin 620 litre ile 70 santilitrelik şişelerde 117,6 litre olmak üzere toplam 4 bin 737,6 litre sahte şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
