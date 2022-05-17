Muğla'da 'Yarım Ekmek' ve 'Yarım Simit' Satışı Başladı - Haberler

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Muğla'da 'Yarım Ekmek' ve 'Yarım Simit' Satışı Başladı

ANKA - Esma Turan - Yerel
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Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de hizmet veren bir büfe, ‘yarım ekmek’ ve ‘yarım simit’ satmaya başladı. Büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz, “Ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü düştü. Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor” dedi.

MUĞLA (ANKA) - ESMA TURAN

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de hizmet veren bir büfe, 'yarım ekmek' ve 'yarım simit' satmaya başladı. Büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz, "Ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü düştü. Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor" dedi.

Türk lirasında yaşanan değer kaybının ardından gelen zamlar, vatandaşın alım gücünü düşürdü. Menteşe ilçesinde hizmet veren bir büfe, yarım ekmek ve simit satmaya başladı. Yarım ekmek ve yarım simide talebin çok olduğunu belirten büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz, şunları söyledi:

"Muğla'da yarım ekmek, yarım simit kampanyasını başlattık. Öğlen memurlar yemeğe geldiğinde, bütün ekmek alamayacak olan insanlarımız da var. Yarım ekmeğin tanesi 1,50 TL. Ayrıca şu anda ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü de düştü. Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor. Undaki artıştan dolayı ekmek ve simit fiyatları da arttı. Vatandaşlar da 'Yarım ekmeğe, yarım simide düştük' diye tepki gösteriyor."

ANKA / Esma Turan - Yerel

Sabahattin Yılmaz, Muğla, Yerel, Haberler

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