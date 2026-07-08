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Muğla'da Orman Alanında Mermer Ocağı Projesine Onay

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Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçelerinde orman alanı, kayalık taşlık alan ve önemli doğa alanı olarak planlı bölgede yapılması planlanan mermer ocağı projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'ÇED olumlu' kararı verildi. Proje kapsamında yılda 15 bin metreküp blok mermer üretilmesi hedefleniyor.

(MUĞLA) - Demircioğlu Mermer San. ve Tic. Taah. Ltd. Şti.'nin Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçeleri sınırlarında, orman alanı içinde yapılması planlanan mermer ocağı projesine "ÇED olumlu" kararı verildi. ÇED raporunda proje alanının, "Orman Alanı", "Kayalık Taşlık Alan" ve "Önemli Doğa Alanı" olarak planlı olduğu bilgisi verildi.

Demircioğlu Mermer San. ve Tic. Taah. Ltd. Şti. tarafından Muğla'nın Yatağan ilçesi Kozağaç Mahallesi ile Milas ilçesi Korucuk Mahallesi mevkisinde hayata geçirilmesi planlanan mermer ocağı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "ÇED olumlu" kararı verildi.

ÇED raporuna göre proje, toplam 35,56 hektarlık ruhsat sahasının 9,33 hektarlık bölümünde gerçekleştirilecek. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; maden sahasında yılda 15 bin metreküp blok mermer üretilecek.

ORMAN ALANI VE ÖNEMLİ DOĞA ALANINDA

Proje alanı ormanlık alanda yer alırken ÇED raporunda konuya ilişkin, "Faaliyet alanı orman sınırları içinde kalmakta olup açık işletme yöntemiyle üretim yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

ÇED raporunda proje alanının planlama kararlarına ilişkin ise "Projeye konu ÇED alanı, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın N19 numaralı paftasında yer almakta olup 'Kayalık Taşlık Alan', 'Orman Alanı' ve 'Önemli Doğa Alanı' olarak planlıdır" denildi.

KONUT VE TARIM ALANLARINA 1,7 KM MESAFEDE

Rapora göre proje alanı, Kozağaç Mahallesi merkezine 2,8 kilometre, mahalledeki en yakın konuta 1,7 kilometre; Korucuk Mahallesi merkezine 3,2 kilometre, en yakın konuta ise 2,7 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Raporda ayrıca, Hassas Alanlar kapsamında projenin etki alanı içerisinde hane ve tarım alanı bulunduğu bilgisine de yer verildi. Raporda konuya ilişkin, "Açık Ocak İşletme sahasına en yakın tarım arazileri 1,7 km mesafede Kozağaç Mahallesi'nde bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA
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