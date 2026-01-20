Haberler

Muğla'da İstihdam ve Eğitim Toplantısı

Muğla'da İstihdam ve Eğitim Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da istihdamı artırmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı" Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Muğla'da istihdamı artırmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı" Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Muğla İl Müdürü Zahide Altınok tarafından kurul üyelerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerin sonuçları ve hedeflerin gerçekleşme oranları detaylı bir şekilde paylaşıldı. Muğla'nın işgücü piyasasının mevcut durumu analiz edilerek, geçtiğimiz yılın başarı grafiği kurul üyelerinin takdirine sunuldu. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "Gençliğin Üretim Çağı: Genç İstihdam Hamlesi" programları oldu. Bu programların Muğla yerelinde nasıl uygulanacağı, gençlerin işgücüne katılımının nasıl teşvik edileceği ve üretim süreçlerine dahil edilmeleri için atılacak somut adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Muğla'nın işgücü potansiyelini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen toplantıda ayrıca "İstihdam Artırıcı Çalışmalar, Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi, Aktif İşgücü Programları, Proje Başvuruları" konu başlıkları ele alındı. Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi. Alınan kararların, Muğla'nın ekonomik dinamizmini artırması ve özellikle gençlerin meslek sahibi olarak iş hayatına kazandırılması noktasında kritik rol oynaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı

Türk bayrağıyla ilgili alçak provokasyona soruşturma
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız