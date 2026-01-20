Muğla'da İstihdam ve Eğitim Toplantısı

Muğla'da istihdamı artırmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı" Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Muğla İl Müdürü Zahide Altınok tarafından kurul üyelerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerin sonuçları ve hedeflerin gerçekleşme oranları detaylı bir şekilde paylaşıldı. Muğla'nın işgücü piyasasının mevcut durumu analiz edilerek, geçtiğimiz yılın başarı grafiği kurul üyelerinin takdirine sunuldu. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "Gençliğin Üretim Çağı: Genç İstihdam Hamlesi" programları oldu. Bu programların Muğla yerelinde nasıl uygulanacağı, gençlerin işgücüne katılımının nasıl teşvik edileceği ve üretim süreçlerine dahil edilmeleri için atılacak somut adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Muğla'nın işgücü potansiyelini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen toplantıda ayrıca "İstihdam Artırıcı Çalışmalar, Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi, Aktif İşgücü Programları, Proje Başvuruları" konu başlıkları ele alındı. Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi. Alınan kararların, Muğla'nın ekonomik dinamizmini artırması ve özellikle gençlerin meslek sahibi olarak iş hayatına kazandırılması noktasında kritik rol oynaması bekleniyor. - MUĞLA