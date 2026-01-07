Haberler

Vali Akbıyık 3 yıllık bilançoyu açıkladı

Güncelleme:
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle bir araya gelerek 2026'nın 'Gençlik Yılı' ilan edildiğini duyurdu. Vali, eğitim, sağlık, enerji ve turizm alanlarında gerçekleştirilen büyük yatırımları da paylaştı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Vali Akbıyık, toplantıda Muğla'nın eğitimden sağlığa, enerjiden turizme kadar uzanan milyarlarca liralık yatırım tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

"2026 Muğla'da gençlik yılı olacak"

Gazeteciliği 'Demokrasinin olmazsa olmazı' olarak tanımlayan Vali Akbıyık, basın mensuplarına teşekkür ederek önemli bir duyuru yaptı. Vali Akbıyık "2026 yılını Muğla'da ' Gençlik Yılı' ilan ettik. Yıl boyunca gençlere yönelik eğitim, spor, kültür ve teknoloji odaklı projelerin öncelikli olacak" dedi.

Eğitimden sağlığa milyarlık yatırımlar

Vali Akbıyık, Muğla genelinde yürütülen projelerin fiziksel ve mali durumuna dair detaylı veriler paylaştı. Eğitide 1 milyar 239 milyon TL bedelle 13 okul tamamlandı, 8 okul ve 4 atölyenin yapımı sürüyor. Gençlik ve Sporda Yurt ve spor tesislerini kapsayan 23 proje tamamlandı. Yatırım tutarı 2 milyar 926 milyon TL. Sağlıkta 460 milyon TL bütçeli 6 dev sağlık projesi tamamlanarak hizmete açıldı. TOKİ ve Konutta, toplam 18 milyar 905 milyon TL değerinde yatırım yapıldı, 4 bin 558 konut tamamlanırken, 1954 konutun inşasının sürdüğü açıklandı.

Muğla doğalgaz ile ısınıyor

Vali Akbıyık, enerji yatırımlarında doğalgazın yaygınlaştırılmasının öncelik kazandığını ifade etti. Akbıyık, "Muğla-Yatağan-Milas hattı devreye alındı, Milas'a gaz arzı sağlandı. Korkuteli-Fethiye-Dalaman hattının 40 kilometresi, Marmaris hattının ise 30 kilometresi tamamlandı. 2026-2028 yılları arasında Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçelerinin boru hattı ile doğalgaza kavuşak" dedi.

Sanayi ve tarımda üretim üsleri

Muğla ekonomisini güçlendirecek organize sanayi bölgelerinde çalışmalar hızlandığını açıklayan Vali Akbıyık, "Milas OSB 57 parselin tamamı doldu. 11 firma üretim ve ruhsat aşamasında. 2 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Seydikemer Tarıma Dayalı OSB 1150 dekar alanda 5 bin baş sığır kapasiteli 'Süt İhtisas Bölgesi' için yer tahsisi tamamlandı, projeler bakanlığa sunuldu. Yatağan Mermercilik İhtisas OSB Yatağan, Menteşe ve Kavaklıdere'yi kapsayan 200 hektarlık alan belirlendi" şeklinde konuştu.

Yangın bilançosu

Vali Akbıyık, çevresel verilere ve turizm istatistiklerine de değinerek, Orman yangınlarında 2024 yılında 2 bin 317 hektar alan zarar görürken, 2025 yılında bu rakam 2 bin 498 hektar olarak kaydedildi" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

