Muğla'da Gençlere Yönelik Ara Dönem Kampı Sona Erdi

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün Köyceğiz Gençlik Merkezinde 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde düzenlendiği gençlere yönelik ara dönem kampı cami gençlik buluşması ile sona erdi.

11-18 yaş arası 60 gencin katıldığı ara dönem kampı Köyceğiz Erkanlar Camii'nde namazdan önce hadis yarışması akabinde Cuma namazının kılınması, Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesinin yemek ikramı ve hediye takdimi ile sona erdi. 3 gün verimli bir kamp yaptıklarını ifade eden gençler ara dönem kampını düzenleyen Köyceğiz Müftülüğüne, Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesine, İlçe Gençlik Merkezine ve kamp boyunca rehberlik eden gençlik koordinatörlerine teşekkür etti. - MUĞLA