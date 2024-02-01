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Muğla'da Gençlere Yönelik Ara Dönem Kampı Devam Ediyor

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Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün gençlere yönelik Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği ara dönem kampı çeşitli aktivitelerle devam ediyor. Kamp kapsamında öğrenciler ebru sanatı öğreniyor ve sinema keyfi yaşıyor. Ayrıca, seminerler ve oyunlarla gençlerin eğitim ve eğlence ihtiyaçları karşılanıyor.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün gençlere yönelik Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği ara dönem kampı çeşitli aktivitelerle devam ediyor.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün selamlama ve açılış konuşmasıyla başlayan ara dönem kampı, Gençlik Koordinatörleri Vaiz Emine Okulu ile Vaiz Rauf Evleksiz'in moderatörlüğünde kamp hakkında bilgilendirmelerin yapılmasıyla devam etti. Kampın ikinci gününde öğrenciler usta öğreticiler eşliğinde ebru sanatını öğrenip, sinema keyfi de yaşadı. Kamp ilçe vaizi Emine Okulu'nun Kudüs bilinci semineri ve ilçe vaizi Rauf Evleksiz'in mahremiyet, teknoloji bağımlılığı eğitimi seminerleri ile devam etti. Ders aralarında çeşitli oyunları oynama fırsatı bulan gençler hem öğreniyor, hem de eğleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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