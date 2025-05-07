Muğla'da Gençlere Uzay ve Havacılık Eğitimi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezde başlatılan Uzay ve Havacılık Eğitimleri, çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Gençlik Merkezinde kurulan bilim atölyesinde düzenlenen eğitimler, katılımcıların havacılık alanındaki bilgi birikimlerini artırmak, el becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşim içinde öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Eğitimlerde, eğitmenler eşliğinde yürütülen uygulamalı çalışmalarla çocuklar havacılık ve simülasyon konularında unutulmaz deneyimler ediniyor.

Atölye çalışmaları kapsamında yazılım, kodlama ve tasarım eğitimleriyle birlikte hava araçları hakkında da detaylı bilgi veriliyor. Balon, planör, pervaneli uçak, jet motorlu uçak, helikopter ve roketler, görsellerle desteklenerek öğrencilerin kolayca anlayabileceği şekilde tanıtılıyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Robotik Kodlama Eğitmeni olarak görev yapan Demet Duran, merkezde verilen eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Her zaman aklımın bir köşesinde tuttuğum bir söz var. ' Teknoloji, bir milletin kurtuluşu anlamına gelir.' Bu anlayışı öğrencilerimize de aşılamaya çalışıyorum. Gençlik merkezimizde teknolojiye bilinçli yaklaşan ve bu alanda farkındalık kazanan bir nesil yetişiyor. Tüm öğrencilerimiz için teknoloji alanındaki ders ve faaliyetlerimiz her zaman devam ediyor"

Duran, son derslerinde Lego Education Spıke Essential setiyle çocuklara robotik kodlamayı tanıttıklarını belirterek, "Lego parçaları ve elektronik bileşenlerin kullanımı kolay bir yazılımla birleştiği bu sistem, öğrencilere problem çözmeyi ve düşünmeyi eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Öğrencilerimizin hayal gücünü yakalamak, geliştirmek ve öğrenmeye teşvik etmek amacıyla tasarımlar gerçekleştirdik" dedi.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde yürütülen bu bilim ve teknoloji odaklı eğitimlerle, çocuklar hem eğleniyor hem de geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. - MUĞLA