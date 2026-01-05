Haberler

Menteşe'de geleceğin mühendisleri yetişiyor

Menteşe'de geleceğin mühendisleri yetişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençlerin mühendislik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Eğitimler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimlerle destekleniyor.

Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile genç beyinleri geleceğin teknolojilerine hazırlıyor.

Muğla'da bilim ve teknoloji rüzgarı esmeye devam ediyor. Uluslararası Gençlik Merkezi'nde sürdürülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, gençlerin mühendislik temellerini sağlamlaştırmak amacıyla eğitimlerine yeni bir boyut kazandırdı. Genç yetenekler, artık maddelerin doğasını ve teknolojinin ham maddelerini öğreniyor. Yeni modül kapsamında öğrenciler, sadece teorik bilgiyle yetinmeyip günlük hayatta karşılaştıkları materyalleri bilimsel bir süzgeçten geçiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde, "deneyerek öğrenme" modeli temel alınıyor. Bu eğitim süreciyle öğrencilerin; analitik düşünme, problem çözme ve karmaşık sistemleri anlama yetilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Kazandıkları bu mühendislik vizyonu, gençlerin ileride üretecekleri yüksek teknoloji projeleri için hayati bir temel oluşturuyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, Deneyap atölyelerinin gençlerin yenilikçi fikirler üretme kapasitesini artırdığını vurguluyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ise gençlerin nitelikli eğitimlerle buluşturulması ve bilimsel farkındalıklarının artırılması noktasında çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Güllü'nün oğlundan zehir zemberek sözler: Yaptığım en büyük hataydı

Güllü'nün oğlundan zehir zemberek sözler: Yaptığım en büyük hataydı
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu