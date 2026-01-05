Menteşe'de geleceğin mühendisleri yetişiyor

Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile genç beyinleri geleceğin teknolojilerine hazırlıyor.

Muğla'da bilim ve teknoloji rüzgarı esmeye devam ediyor. Uluslararası Gençlik Merkezi'nde sürdürülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, gençlerin mühendislik temellerini sağlamlaştırmak amacıyla eğitimlerine yeni bir boyut kazandırdı. Genç yetenekler, artık maddelerin doğasını ve teknolojinin ham maddelerini öğreniyor. Yeni modül kapsamında öğrenciler, sadece teorik bilgiyle yetinmeyip günlük hayatta karşılaştıkları materyalleri bilimsel bir süzgeçten geçiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde, "deneyerek öğrenme" modeli temel alınıyor. Bu eğitim süreciyle öğrencilerin; analitik düşünme, problem çözme ve karmaşık sistemleri anlama yetilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Kazandıkları bu mühendislik vizyonu, gençlerin ileride üretecekleri yüksek teknoloji projeleri için hayati bir temel oluşturuyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, Deneyap atölyelerinin gençlerin yenilikçi fikirler üretme kapasitesini artırdığını vurguluyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ise gençlerin nitelikli eğitimlerle buluşturulması ve bilimsel farkındalıklarının artırılması noktasında çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. - MUĞLA