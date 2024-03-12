Muğla'da Gençler ve Çocuklar Arasında Bocce Turnuvası Düzenlendi

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen bocce turnuvasında gençler ve çocuklar bir araya geldi.

Ula Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bocce tanıtıldı ve "Türk'ün özü Akif'in sözü" bocce turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş," Çocuklar ve gençleri bocce turnuvasında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, hedeflerinin, çocukların spor yoluyla beceri sağlamaları ve bocce branşında yeni başarılar elde etmek olduğunu " ifade etti.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük turnuvaya, 48 sporcunun katıldığını belirterek, yarışların kıyasıya rekabetle geçtiğini ifade etti. Bocce antrenörü Yasemin Miski de eğlenceli geçen müsabakalara yoğun bir katılım olduğunu ve Ula'da bocce branşına olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Bocce sporcusu Miray Kılcı" Bocce sporuyla 5 ay önce tanıştım. Bugün burada bocce turnuvasında yarıştık. Emek dolu bir günde burada olmaktan çok mutlu oldum" diye konuştu.

Ödül töreninden sonra çocuklarla birlikte Azmak tekne turu düzenlendi. - MUĞLA