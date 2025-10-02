Muğla'da Evlenecek Gençlere Maddi Destek Projesi Başlatıldı

Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü proje ile Muğla'da evlilik hazırlığındaki gençlere maddi ve manevi destek sağlanıyor. 18-29 yaş arası gençlere toplam 450 bin TL nakit destek sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Muğla'da evlilik hazırlığındaki çiftlere maddi ve manevi destek sağlanıyor.

Gençlerin hem evliliğe bilinçli bir başlangıç yapmaları hem de güzel hatıralar biriktirmeleri amaçlanan proje, Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş'ın koordinasyonunda yürütülüyor.

01 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncellenen destekler doğrultusunda, evlenecek gençlere sağlanan nakit destek miktarları şu şekilde belirlendi. 18-25 yaş arasındaki gençlere, 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki gençlere 200 bin TL olarak belirlendi. Bu maddi destek, genç çiftlerin evlilik kurma sürecindeki yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

Balayı tadında tatil ve konaklama imkanı

Proje, gençlerin evlilik stresini üzerlerinden atmaları ve Muğla'nın doğal güzellikleri eşliğinde dinlenmeleri için de özel bir imkan sunuyor. Evlilik sürecindeki gençlerin tatil ve konaklama masraflarını azaltmak amacıyla çeşitli turizm tesisleriyle indirim anlaşmaları yapıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
